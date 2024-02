Carnaval des enfants Masevaux-Niederbruck, samedi 23 mars 2024.

Carnaval des enfants Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Carnaval des enfants organisé par l’AAPEM avec élection du prince et de la princesse de carnaval. Une boisson vous sera également offerte. Défilé le lendemain lors de la cavalcade. Prévente à la sortie de l’école les 19-20-22 et 23 février.

Carnaval des enfants organisé par l’AAPEM avec élection du prince et de la princesse de carnaval. Défilé le lendemain lors de la cavalcade. Prévente à la sortie de l’école les 19-20-22 et 23 février. Une boisson offerte. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 13:30:00

fin : 2024-03-23 16:30:00

Rue du Stade

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est aapemasevaux@gmail.com

L’événement Carnaval des enfants Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2024-02-21 par Office de tourisme de Masevaux