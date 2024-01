CARNAVAL DES ENFANTS Les Moutiers-en-Retz, dimanche 24 mars 2024.

Le carnaval des enfants aux Moutiers-en-Retz, une animation haute en couleurs !



Préparez avec votre enfant son plus beau déguisement et déambuler dans les rues du village lors de cet évenement familial et festif ! L’occasion de partager en famille une activité ludique et conviviale

Informations pratiques :

départ à 15h, place du Général De gaulle

accessible à tous les enfants

arrivez en avance pour ne pas manquer le départ du défilé

les enfants restent sous la responsabilité des parents

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz.

Place de l’Eglise Madame

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire amicalelaique44760@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 15:00:00

fin : 2024-03-24



