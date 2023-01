Carnaval des enfants Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble

Carnaval des enfants Kaysersberg Vignoble, 11 février 2023, Kaysersberg Vignoble . Carnaval des enfants Place Gouraud Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

2023-02-11 15:00:00 – 2023-02-05 17:00:00 Kaysersberg Vignoble

Haut-Rhin Cavalcade dans les rues qui se terminera par la traditionnelle crémation de la sorcière sur le pont fortifié et par un grand goûter au Badhus.

La thématique de cette année est l’univers du cirque, venez danser au rythme du de la Gugga Musik Notasawler d’Hilsenheim. Cavalcade des enfants déguisés dans les rues accompagnés par la Gugga Musik Notasawler d’Hilsenheim. +33 3 89 78 10 73 Kaysersberg Vignoble

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Kaysersberg Vignoble Autres Lieu Kaysersberg Vignoble Adresse Place Gouraud Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin Ville Kaysersberg Vignoble lieuville Kaysersberg Vignoble Departement Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kaysersberg-vignoble/

Carnaval des enfants Kaysersberg Vignoble 2023-02-11 was last modified: by Carnaval des enfants Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble 11 février 2023 Haut-Rhin Kaysersberg-Vignoble Place Gouraud Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin