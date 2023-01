CARNAVAL DES ENFANTS Hombourg-Haut Hombourg-Haut Hombourg-Haut Catégories d’Évènement: Hombourg-Haut

CARNAVAL DES ENFANTS Hombourg-Haut, 19 février 2023, Hombourg-Haut Hombourg-Haut. CARNAVAL DES ENFANTS 10 rue du Stade Espace De Wendel Hombourg-Haut Moselle Espace De Wendel 10 rue du Stade

2023-02-19 14:30:00 14:30:00 – 2023-02-19 19:30:00 19:30:00

Espace De Wendel 10 rue du Stade

Hombourg-Haut

Moselle Hombourg-Haut Organisé par le COC. Venez nombreux vous amuser toute l’après-midi ! Animé par DJ PRO. Entrée gratuite ! carnaval.dantan@gmail.com +33 7 78 79 92 69 UNSPLASH

Espace De Wendel 10 rue du Stade Hombourg-Haut

