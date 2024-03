Carnaval des enfants halle Jargeau, samedi 23 mars 2024.

Carnaval des enfants Carnaval des enfants Samedi 23 mars, 13h00 halle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T13:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T13:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:00:00+01:00

Déguise toi pour venir participer au défilé et danser sous la halle. Goûter et buvette sur place. Organisé par l’association des Parents d’Elèves de Jargeau avec la participation du Carnaval de Jargeau et Têtes en fête.

halle place Gambetta, Jargeau Jargeau

FMACEN045V501MYS

©pixabay