Balaruc-les-Bains Hérault Après-midi carnavalesque organisée par le Comité des Fêtes de Balaruc-les-Bains. Bonne humeur et convivialité au programme de cette animation avec défilé des enfants du parc Charles-de-Gaulle au parc Sévigné au rythme de la Pena Lou Terral.

Après un goûter offert par le Comité des Fêtes suivi d'une bataille de confettis, les plus jeunes pourront, à l'instar de leurs aînés, se déhancher sur les standards musicaux du moment, en compagnie de leurs amis, les Mascottes, ces peluches géantes. +33 7 61 79 15 21

Balaruc-les-Bains

