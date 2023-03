Carnaval des enfants Départ de l’école élémentaire publique Combourg Combourg Catégories d’Évènement: Combourg

Ille-et-Vilaine

Carnaval des enfants Départ de l’école élémentaire publique, 8 mars 2023, Combourg Combourg. Carnaval des enfants Avenue des Cytises Départ de l’école élémentaire publique Combourg Ille-et-Vilaine Départ de l’école élémentaire publique Avenue des Cytises

2023-03-08 – 2023-03-08

Départ de l’école élémentaire publique Avenue des Cytises

Combourg

Ille-et-Vilaine Combourg Les enfants sont invités à participer à cette parade costumée en centre-ville, qui s’élancera de l’école élémentaire publique.

Ce défilé musical et coloré sera notamment animé par la troupe du Théâtre Iguane, avec son spectacle “Masques de Venise”.

Un goûter sera offert aux enfants à la fin du défilé. Les enfants pourront se faire maquiller gratuitement, de 10h00 à 14h30, dans le hall de l’école élémentaire publique. mairie@combourg.com +33 2 99 73 00 18 http://www.sortiracombourg.fr/ Départ de l’école élémentaire publique Avenue des Cytises Combourg

dernière mise à jour : 2023-02-26 par

Détails Catégories d’Évènement: Combourg, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Combourg Adresse Combourg Ille-et-Vilaine Départ de l’école élémentaire publique Avenue des Cytises Ville Combourg Combourg lieuville Départ de l’école élémentaire publique Avenue des Cytises Combourg Departement Ille-et-Vilaine

Combourg Combourg Combourg Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/combourg combourg/

Carnaval des enfants Départ de l’école élémentaire publique 2023-03-08 was last modified: by Carnaval des enfants Départ de l’école élémentaire publique Combourg 8 mars 2023 Avenue des Cytises Départ de l’école élémentaire publique Combourg Ille-et-Vilaine Combourg Départ de l’école élémentaire publique Combourg ille-et-vilaine

Combourg Combourg Ille-et-Vilaine