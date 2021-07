Carnaval des enfants Compiègne, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Compiègne.

2021-07-15

Compiègne Oise

Le Carnaval des enfants organisé par la Ville de Compiègne aura pour thème l’Euro 2020 !

Le rendez-vous est donc donné devant les Salles Saint-Nicolas aux enfants des centres de loisirs et centres municipaux de la Ville de Compiègne, ainsi qu’à tous les petits Compiégnois (sous réserve des contions sanitaires en vigueur), qui souhaitent déambuler dans les rues de la ville.

Départ à 14h30, rue d’Austerlitz, face au Parc de Songeons. La joyeuse parade empruntera ensuite la rue Saint-Corneille, la Place de l’Hôtel de Ville, les rues Solférino et du Grand Ferré, pour revenir rue d’Austerlitz. Un goûter sera offert aux enfants à l’issue du défilé, au Parc de Songeons.

Pour participer au carnaval, les enfants extérieurs aux centres municipaux et de loisirs devront être inscrits. Les inscriptions se feront le jour du carnaval dès 13h30 dans les centres Hersan ou Pompidou B pour les plus de 6 ans et dans les centres Jeanne d’Arc ou Pompidou 2 pour les moins de 6 ans.

+33 3 44 40 72 00

