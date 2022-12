Carnaval des enfants – Cavalcade Gerstheim Gerstheim Gerstheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Gerstheim Départ à la MJC rue des Anémones. Cavalcade avec les enfants et parents déguisés dans les rues du village. Arrivée à la salle des fêtes, animation autour de la Zumba. Monsieur et madame carnaval seront brûlés sur le bûcher avec la participation des enfants au rythme de la Zumba. Carnaval des enfants – Cavalcade dans les rues du village +33 9 57 09 88 50 Gerstheim

