Carnaval des enfants Bas-en-Basset Bas-en-Basset Catégories d’évènement: Bas-en-Basset

Haute-Loire

Carnaval des enfants Bas-en-Basset, 26 février 2022, Bas-en-Basset. Carnaval des enfants jardin public Salle municipale Bas-en-Basset

2022-02-26 – 2022-02-26 jardin public Salle municipale

Bas-en-Basset Haute-Loire Carnaval déguisé (ou non) accompagné de la Ligérienne Musique suivi d’un spectacle Contes et légendes en musique à la salle municipale. Pass vaccinal obligatoire pour les accompagnants pour le spectacle. +33 4 71 66 95 44 jardin public Salle municipale Bas-en-Basset

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-en-Basset, Haute-Loire Autres Lieu Bas-en-Basset Adresse jardin public Salle municipale Ville Bas-en-Basset lieuville jardin public Salle municipale Bas-en-Basset Departement Haute-Loire

Carnaval des enfants Bas-en-Basset 2022-02-26 was last modified: by Carnaval des enfants Bas-en-Basset Bas-en-Basset 26 février 2022 Bas-en-Basset Haute-Loire

Bas-en-Basset Haute-Loire