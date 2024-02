Carnaval des enfants jardin public Bas-en-Basset, samedi 2 mars 2024.

Carnaval des enfants jardin public Bas-en-Basset Haute-Loire

Carnaval déguisé accompagné de la Ligérienne musique et Samba bidon- départ à 15h du jardin public et à 16h, spectacle gratuit « Poil de carotte » à la salle municipale. boissons et crêpes offertes aux enfants.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 15:00:00

fin : 2024-03-02

jardin public Salle municipale

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

L’événement Carnaval des enfants Bas-en-Basset a été mis à jour le 2024-02-07 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron