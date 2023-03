CARNAVAL DES ENFANTS À POMEROLS Pomérols Catégories d’Évènement: Hérault

Pomérols

CARNAVAL DES ENFANTS À POMEROLS, 11 mars 2023, Pomérols . CARNAVAL DES ENFANTS À POMEROLS 60 Avenue de Florensac 4, Avenue de pezenas – COMPLEXE CULTUREL Pomérols Hérault

2023-03-11 14:15:00 14:15:00 – 2023-03-11 Pomérols

Hérault Rendez-vous déguisés à 14h15 devant le Foyer Rural pour le carnaval des enfants !

Défilé dans le village avec la musique de La Clique de Pomerols, à 15h Mini boum avec mascottes, animée par ID Loisirs au Complexe de Marche Gay

La Municipalité offre bonbons et boissons, stand « sucré » sur place pour les petites faims Rendez-vous déguisés à 14h15 devant le Foyer Rural pour le carnaval des enfants ! foyer.rural.pomerols@orange.fr Pomérols

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Pomérols Autres Lieu Pomérols Adresse 60 Avenue de Florensac 4, Avenue de pezenas - COMPLEXE CULTUREL Pomérols Hérault Ville Pomérols lieuville Pomérols Departement Hérault

Pomérols Pomérols Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pomerols /

CARNAVAL DES ENFANTS À POMEROLS 2023-03-11 was last modified: by CARNAVAL DES ENFANTS À POMEROLS Pomérols 11 mars 2023 60 Avenue de Florensac 4 Avenue de pezenas - COMPLEXE CULTUREL Pomérols Hérault Hérault Pomérols

Pomérols Hérault