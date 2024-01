Carnaval des enfants à la Guinguette Dorlisheim, mercredi 6 mars 2024.

Participez au concours du plus beau masque de carnaval ! Un petit goûter sera proposé.

Les enfants sont à l’honneur pour ce carnaval organisé par la Guinguette. Créez et participez à notre concours du plus beau masque de carnaval pour les enfant âgés entre 6 et 13 ans. Le gagnant remportera une jolie surprise !

Un petit goûter attends les plus gourmands : beignets grand mère et une boisson.

Attention les places sont limitées ! EUR.

Zone de loisirs du trèfle.

Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est guinguettedorlisheim@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 15:00:00

fin : 2024-03-06 16:30:00



L’événement Carnaval des enfants à la Guinguette Dorlisheim a été mis à jour le 2024-01-26 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig