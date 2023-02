Carnaval des élèves et repas Puyoô Catégories d’Évènement: Puyoô

Pyrénées-Atlantiques

Carnaval des élèves et repas, 4 mars 2023, Puyoô . Carnaval des élèves et repas Foyer municipal Puyoô Pyrenees-Atlantiques

2023-03-04 – 2023-03-04 Puyoô

Pyrenees-Atlantiques 4 EUR Repas à l’issue de la manifestation. Menu adulte : velouté, cochon de lait, haricots, fromage, dessert, vin et café compris.

Menu enfant : frites, chipolatas, dessert. Repas à l’issue de la manifestation. Menu adulte : velouté, cochon de lait, haricots, fromage, dessert, vin et café compris.

Menu enfant : frites, chipolatas, dessert. +33 6 87 16 41 59 APE RPI Puyoô-Ramous Pixabay

Puyoô

dernière mise à jour : 2023-02-18 par

Détails Catégories d’Évènement: Puyoô, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Puyoô Adresse Foyer municipal Puyoô Pyrenees-Atlantiques Ville Puyoô lieuville Puyoô Departement Pyrenees-Atlantiques

Puyoô Puyoô Pyrenees-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puyoo /

Carnaval des élèves et repas 2023-03-04 was last modified: by Carnaval des élèves et repas Puyoô 4 mars 2023 Foyer municipal Puyoô Pyrénées-Atlantiques Puyoô Pyrénées-Atlantiques

Puyoô Pyrenees-Atlantiques