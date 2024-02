CARNAVAL DES ÉCOLES Servian, dimanche 10 mars 2024.

CARNAVAL DES ÉCOLES Servian Hérault

Mettez votre plus beau déguisement et venez défiler pendant ce carnaval des écoles ! Des jeux gonflables et une buvette seront sur place.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 14:00:00

fin : 2024-03-10 18:30:00

Rue Édouard Herriot

Servian 34290 Hérault Occitanie

