Carnaval des écoles Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Catégories d’évènement: Andernos-les-Bains

Gironde

Carnaval des écoles Andernos-les-Bains, 2 avril 2022, Andernos-les-Bains. Carnaval des écoles Andernos-les-Bains

2022-04-02 14:30:00 – 2022-04-02

Andernos-les-Bains Gironde Venez défiler en famille dans les rues d’Andernos, pour le carnaval des écoles!

Cette année, le thème est libre!

•14h30 : rassemblement

•15h : départ du défilé

•16h30 : Un goûter sera servi pour clôturer ce moment d’amusement.

Ouvert à tous. Venez défiler en famille dans les rues d’Andernos, pour le carnaval des écoles!

Cette année, le thème est libre!

•14h30 : rassemblement

•15h : départ du défilé

•16h30 : Un goûter sera servi pour clôturer ce moment d’amusement.

Ouvert à tous. Venez défiler en famille dans les rues d’Andernos, pour le carnaval des écoles!

Cette année, le thème est libre!

•14h30 : rassemblement

•15h : départ du défilé

•16h30 : Un goûter sera servi pour clôturer ce moment d’amusement.

Ouvert à tous. ASEJ Andernos

Andernos-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Andernos-les-Bains, Gironde Autres Lieu Andernos-les-Bains Adresse Ville Andernos-les-Bains lieuville Andernos-les-Bains Departement Gironde

Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/andernos-les-bains/

Carnaval des écoles Andernos-les-Bains 2022-04-02 was last modified: by Carnaval des écoles Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains 2 avril 2022 Andernos-les-Bains Gironde

Andernos-les-Bains Gironde