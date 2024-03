Carnaval des commerçants Place Taillade Pierrelatte, samedi 16 mars 2024.

Carnaval des commerçants Place Taillade Pierrelatte Drôme

Organisé par l’Union des Commerçants et Artisans Pierrelattins. Atelier maquillage et stand de crêpes . Jeu « Trouve le déguisement et gagne un trésor ». Grand jeu sur Facebook concours de déguisement.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 15:00:00

fin : 2024-03-16 18:30:00

Place Taillade Centre-ville

Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

