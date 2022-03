Carnaval des Champs 2022 Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Carnaval des Champs 2022 Sens, 5 mars 2022, Sens. Carnaval des Champs 2022 Association ATLAS 1 Rue Rouget de Lisle Sens

2022-03-05 – 2022-03-05 Association ATLAS 1 Rue Rouget de Lisle

Sens Yonne Sens EUR L’association ATLAS et l’épicerie solidaire Magali organisent un carnaval pour petits et grands.

Venez déguisés !

Programme : défilé dans le quartier, rassemblement sur la place du marché, goûter partagé.

Rendez-vous à 14h devant l’association ATLAS. Association ATLAS 1 Rue Rouget de Lisle Sens

