Carnaval des animaux – Meurlarjez al loened Hanvec Hanvec Catégories d’évènement: Finistère

Hanvec

Carnaval des animaux – Meurlarjez al loened Hanvec, 18 février 2022, Hanvec. Carnaval des animaux – Meurlarjez al loened Hanvec

2022-02-18 – 2022-02-18

Hanvec Finistère Deguisez-vous en animal sauvage ou domestique de Bretagne et paradez devant les animaux du domaine.

L’élection du meilleur déguisement clôturera l’après-midi!

Profitez-en pour découvrir les nouveaux nés de la ferme. Deguisez-vous en animal sauvage ou domestique de Bretagne et paradez devant les animaux du domaine.

L’élection du meilleur déguisement clôturera l’après-midi!

Profitez-en pour découvrir les nouveaux nés de la ferme. Hanvec

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Hanvec Autres Lieu Hanvec Adresse Ville Hanvec lieuville Hanvec Departement Finistère

Hanvec Hanvec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hanvec/

Carnaval des animaux – Meurlarjez al loened Hanvec 2022-02-18 was last modified: by Carnaval des animaux – Meurlarjez al loened Hanvec Hanvec 18 février 2022 finistère Hanvec

Hanvec Finistère