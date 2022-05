CARNAVAL DES ANIMAUX (FESTIVAL DE TOULOUSE), 17 juillet 2022, .

CARNAVAL DES ANIMAUX (FESTIVAL DE TOULOUSE)

2022-07-17 11:00:00 – 2022-07-17 12:15:00

Alex Vizorek et le Duo Jatekók revisitent Le Carnaval des animaux de Saint-Saëns. Le compositeur français n’avait pas imaginé que son bestiaire allait devenir une des œuvres les plus célèbres de notre époque, un incontournable de la musique au même titre que le Pierre et le loup de Prokofiev…

L’humoriste et comédien belge a donc réécrit le texte de cette « grande fantaisie zoologique »

Un « délire drôle et poétique » entre marche royale du Lion, Poules, Coqs, mystérieuses Hémiones, parade hétéroclite des Tortues, de L’Éléphant et des Kangourous, fameux Aquarium qui a inspiré l’hymne du festival de Cannes et bien sûr célèbre Cygne…. « Lorsque l’homme reste loin, l’animal est heureux … » conclut Alex Vizorek. Pour célébrer Saint Saëns, mort il y a cent ans en 1921, le Duo Jatekók présente également un autre de ses tubes, la Danse macabre, dans sa version pour deux pianos.

La rencontre des musiques, la magie des concerts sous les étoiles.

Artistes : Alex Vizorek, récitant / Duo Jatekók, pianos

