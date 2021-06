Issy-les-Moulineaux Conservatoire à Rayonnement Départemental Niedermeyer,Auditorium Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux « Carnaval des animaux et autres oeuvres » de Camille Saint-Saëns : concert anniversaire Conservatoire à Rayonnement Départemental Niedermeyer,Auditorium Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

La fin de l’année 2021 marque le centième anniversaire de la disparition de Camille Saint-Saëns (1835-1921). Afin de célébrer son Œuvre, les professeurs du Conservatoire d’Issy-les-Moulineaux lui rendent hommage en interprétant « Tarentelle » pour flûte, clarinette et piano, « Danse macabre » dans une transcription pour deux pianos par l’auteur et « Le Carnaval des animaux, Grande Fantaisie Zoologique » lors d’un concert festif au sein de l’Auditorium. Avec : Clément Brechet : violon Jennifer Fichet : piano Elisa Humanes : percussions Mihi Kim : flûte traversière Olivier Marin : alto Emile Marmeuse : contrebasse Tomomi Miyazaki : piano Mischael Osché : clarinette Jun Phan-Thanh : piano Sophie Rossé-Kalinine : violoncelle Hélène Ruggeri : récitante Audrey Sproule : violon Alexandra Valli : piano Mathieu Vervelle : clarinette _Camille Saint-Saëns est un compositeur, pianiste, et organiste français du XIXème siècle. Fondateur de la Société Nationale de Musique en 1871, il se caractérise par un attachement prononcé à la musique française de son époque, avec ses amis César Franck, Edouard Lalo, Gabriel Fauré. L’œuvre de Saint-Saëns est diversifiée et la plupart de ses pièces connaissent un grand succès de son vivant et résonnent encore aujourd’hui._ Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte !

