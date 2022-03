Carnaval des animaux Bourgueil Bourgueil Catégories d’évènement: Bourgueil

Indre-et-Loire

Carnaval des animaux Bourgueil, 5 mars 2022, Bourgueil. Carnaval des animaux Bourgueil

2022-03-05 – 2022-03-05

Premier carnaval organisé par le Conseil Municipal des Jeunes, sur le thème "Carnaval des animaux", avec la participation de l'Harmonie Municipale de Bourgueil. Un gouter sera servi aux enfants à l'issue du défilé.

marie-aude.bourdin@orange.fr +33 6 77 11 55 88

