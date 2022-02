Carnaval des 2 Rives Allées de Serr, 6 mars 2022, Bordeaux.

Carnaval des 2 Rives

Allées de Serr, le dimanche 6 mars à 14:00

**Créé en 1996 à l’initiative de la ville de Bordeaux** et d’associations locales, le Carnaval des Deux Rives est une fête moderne reprenant quelques éléments essentiels des traditions carnavalesques, à savoir les déguisements, les chars et les défilés. **Le Carnaval des Deux Rives est, comme souvent, très participatif**. Tous les ans, les bordelais sont invités à oeuvrer à divers ateliers dans le cadre de la préparation de la grande parade, des ateliers de danse, de musique ou encore de création de costumes. **Après un an sans défilé**, les organisateurs du carnaval (Rock School Barbey et Rocher de Palmer) ont bien l’intention de marquer les esprits avec cette parade 2022. Une pandémie et des contraintes fortes sur nos libertés ont clairement influencé la direction artistique désormais confiée à **Skorpion** pour cette édition de reprise : **on se projette sur une vision décalée et caricaturale d’une société avant gardiste** où le mouvement est le fil conducteur. **Partenaires et professionnels encadrent les nombreux ateliers** : les petites mains sont à pied d’oeuvre et les esprits créatifs XXL dessinent, fabriquent, créent, imaginent, récoltent, récupèrent, assemblent… pour la grande parade du 6 mars. **Chars et costumes sont principalement réalisés à partir de matériaux de récupération**. Chacun sera lié à une communauté mettant en scène différentes pratiques artistiques (danse, cirque, free-run, longboard dancing). **Skorpion est le directeur artistique de cette édition.** Fort de plus de 15 ans d’expérience dans le milieu du spectacle, du cinéma, de la télévision et de la mode, Brice Larrieu aka Skorpion, danseur et chorégraphe dispose d’une formation pluridisciplinaire. Influencé par l’énergie hip-hop et contemporaine, son écriture originale lui a valu de devenir une figure incontournable du monde de la danse. Il collabore ainsi avec Kylie Minogue, Céline Dion, Madonna, Taylor Swift, Thierry Mugler, Marie Claude Pietragalla, Le Cirque du Soleil, Nike, L’Oréal et bien d’autres. **LA PARADE** **Rendez-vous le dimanche 6 mars, départ allées Serr à 14h.** **Le cortège suivra le pont de pierre et le cours Victor Hugo pour arriver sur la place Pey Berland en fin d’après-midi. Spectacle final chorégraphié par Skorpion.**

gratuit

Le Carnaval 2022 se projette dans le futur proposant une vision décalée et caricaturale d’une société avant-gardiste, composée de différentes communautés plus extravagantes les unes que les autres.

Allées de Serr Allée de Serr 33100 La Bastide Bordeaux Bastide Niel Gironde



2022-03-06T14:00:00 2022-03-06T18:00:00