Carnaval des 15/16 Le retour, la conquête de l’Espace Mistral ! L’Estaque Marseille 16e Arrondissement, samedi 20 avril 2024.

Carnaval des 15/16 Le retour, la conquête de l’Espace Mistral ! L’Estaque Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Défilé haut en couleur et en histoire rocambolesque, fanfares, danse, clowns, échassiers…Enfants

Vous avez une âme aventureuse, les yeux pleins d’étoiles et une envie d’espace !



Défilé haut en couleur et en histoire rocambolesque, fanfares, danse, clowns, échassiers…



Rendez-vous samedi 20 avril à partir de 15h à l’Estaque, Parc de la Minerve, pour un défilé coloré et festif et un final sur l’Espace Mistral. Nous vous attendons nombreux pour un moment fraternel, subversif et anti-conformiste.



Renseignements service culture 04 91 14 61 24.

Mairie des 15e et 16 arrondissements .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 15:00:00

fin : 2024-04-20

L’Estaque Du Parc de la Minerve à l’Espace Mistral

Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Carnaval des 15/16 Le retour, la conquête de l’Espace Mistral ! Marseille 16e Arrondissement a été mis à jour le 2024-04-03 par Ville de Marseille