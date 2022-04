CARNAVAL DÉFILÉ COLORÉ EN MUSIQUE Magalas Magalas Catégories d’évènement: Hérault

Magalas

CARNAVAL DÉFILÉ COLORÉ EN MUSIQUE Magalas, 5 juin 2022, Magalas. CARNAVAL DÉFILÉ COLORÉ EN MUSIQUE Magalas

2022-06-05 – 2022-06-05

Magalas Hérault Magalas Déambulation dans le village, puis jugement de Monsieur Carnaval sur la Promenade.

Ventes de crêpes par les parents d’élèves. Apéritif à 18h , offert aux groupes participants.

Inscription des groupes en Mairie. Déambulation dans le village, puis jugement de Monsieur Carnaval sur la Promenade.

Ventes de crêpes par les parents d’élèves. Apéritif à 18h , offert aux groupes participants.

Inscription des groupes en Mairie. +33 4 67 36 20 19 Déambulation dans le village, puis jugement de Monsieur Carnaval sur la Promenade.

Ventes de crêpes par les parents d’élèves. Apéritif à 18h , offert aux groupes participants.

Inscription des groupes en Mairie. Magalas

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Magalas Autres Lieu Magalas Adresse Ville Magalas lieuville Magalas Departement Hérault

Magalas Magalas Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/magalas/

CARNAVAL DÉFILÉ COLORÉ EN MUSIQUE Magalas 2022-06-05 was last modified: by CARNAVAL DÉFILÉ COLORÉ EN MUSIQUE Magalas Magalas 5 juin 2022 Hérault Magalas

Magalas Hérault