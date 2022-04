Carnaval-Déco Char ferme Marcel Dhénin Lille Catégories d’évènement: Lille

Carnaval-Déco Char

du mercredi 27 avril au vendredi 29 avril

l’association Paroles d’Habitants vous propose de venir décorer un char qui servira pour le défilé du Carnaval de Saint Maurice Pellevoisin. 3 dates à retenir: -le 27 avril 2022 au parc des Dondaines-rue Eugène Jacquet- de 14h à 18h -le 28 avril 2022 au parc Barberousse -mairie de quartier- de 14h à 18h -le 29 avril 2022 au parc des Buissonnets- rue Gassendi- de 14h à 18h

gratuit

ferme Marcel Dhénin 14 rue Eugene Jacquet Lille

2022-04-27T14:00:00 2022-04-27T18:00:00;2022-04-28T14:00:00 2022-04-28T18:00:00;2022-04-29T14:00:00 2022-04-29T18:00:00

