Carnaval de Wazemmes les Halles de Wazemmes, 5 mars 2022, Lille.

Carnaval de Wazemmes

les Halles de Wazemmes, le samedi 5 mars à 14:00

Venez participer au Carnaval de Wazemmes 2022 ! ———————————————– ### On ne peut pas déambuler dans les rues du quartier cette année encore, alors qu’est ce qu’on fait ? ### On occupe les halles et la place du marché aux fleurs pour faire la fête !!! **Au programme, en plus de la bonne humeur :** Des ateliers (confection de crêpes, pinatas, activités manuelles, maquillage, danse). Et pour rythmer le tout “la banda Baf” (batucada) et de jeunes musiciens de l’école de musique de Wazemmes viendront nous faire guincher! Un blind test live sera proposé aux familles de 17h à 18h – révisez vos classiques ! **Samedi 5 mars** **De 14h à 18h** **Dans les halles de Wazemmes et sur la place du marché aux fleurs** ### Venez nombreux et déguisés !!!

Venir déguisé(e)

Un carnaval et des ateliers dans les halles de Wazemmes

2022-03-05T14:00:00 2022-03-05T18:00:00