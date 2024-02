Carnaval de Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne, samedi 9 mars 2024.

Carnaval de Villeneuve-sur-Yonne

Le samedi 9 mars prochain, nous vous attendons très nombreux pour rejoindre le cortège, vêtus de votre plus beau déguisement.

Nouveauté 2024 ! Une journée de Carnaval avec 2 défilés !

> Un premier défilé, emmené par une banda musicale, parcourra le quartier des Sables Rouges. Rendez-vous allée de la Raye Tortue à 10h !

> L’après-midi rendez-vous sur le parking Roland Bonnion

14h la traditionnelle élection du roi et de la reine du Carnaval (réservée aux enfants de 3 à 14 ans)

15h départ du second défilé de la journée (avec distribution de confettis)

16h30 brûlage de M. et Mme Carnaval

La caisse des écoles publiques et l’école Saint-Louis Notre-Dame seront présentes pour proposer des jeux, du maquillage, des en-cas sucrés et boissons… .

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-09

Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

L'événement Carnaval de Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2024-02-14