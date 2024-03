Carnaval de Villandraut Villandraut, dimanche 17 mars 2024.

Carnaval de Villandraut Villandraut Gironde

Le Carnaval revient cette année à Villandraut et le thème sera le SPORT !

L’association VAL et les parents d’élèves vous attendent à partir de 15h à la salle des fêtes pour le départ du défilé qui sera animé par le groupe musical LOS GAUJOS.

Un goûter sera également offert la mairie à l’issue du défilé, et M. Carnaval sera jugé et brûlé comme le veut la tradition…

Rejoignez-nous en l’honneur de cette grande fête qui réunira tout le village ! 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 15:00:00

fin : 2024-03-17

1 place Général de Gaulle

Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine associationval.33@gmail.com

L’événement Carnaval de Villandraut Villandraut a été mis à jour le 2024-03-08 par OT Sauternes Graves Landes Girondines