CARNAVAL DE VIAS Vias Vias Catégories d’Évènement: Hérault

Vias

CARNAVAL DE VIAS Vias, 2 mars 2023, Vias . CARNAVAL DE VIAS Place du 14 Juillet Vias Hérault

2023-03-02 – 2023-03-04 Vias

Hérault Tant attendu, il marque le passage de la saison hivernale vers les beaux jours ; place au traditionnel et incontournable évènement de l’année pour tous les Viassois. Du 2 au 4 mars 2023, il fera vibrer la cité au rythme de ses animations. Envoyez le programme : Jeudi 2 mars Ouverture du carnaval,

soirée des Carnavaliers 18h30 : Animations avec les Majorettes du Bâton Club Viassois, Peña, le petit et le Grand Poulain suivies d’un apéritif offert par l’association « Les Amis du Carnaval » sur le Parvis de la Vigneronne. Vendredi 3 mars Carnaval des enfants 10h45 : Buffetière des « Pitchous » en présence d’une Peña et du Petit Poulain – Place des Arènes 14h : Animations avec Peña, jeux gonflables, danse du Petit Poulain, Majorettes du Bâton Club Viassois, Photobooth – Place du 11 Novembre 16h-17h : Défilé dans les rues du Village suivi d’un lancer de friandises Place du 11 novembre 21h : Bal – Place du 14 juillet Samedi 4 mars Carnaval des adultes 10h30 : Rassemblement de la Buffetière avec les Peñas et le Poulains – Place des Arènes 10h40 : Danse du Poulain – Place du 14 juillet 11h : Départ de la Buffetière – Place du 14 juillet 12h30 : Arrivée de la Buffetière avec son « Gabel »

traditionnel, danse du Poulain, Peñas – Place du 14 Juillet 13h30-16h : Animations avec la Batucada « Badaué »

Place du 14 juillet 16h : Rassemblement pour le Défilé – Devant la Poste 16h30 : Départ du défilé suivi de la mort de M. Carnaval

(Entrée des chars par le parking du gymnase) 21h : Bal – Place du 14 juillet Présence d’un poste de secours de la Croix Rouge en mairie Vias en fête, pour trois jours de liesse ! Le Carnaval, festivité Viassoise ancestrale et indétrônable, arrive à grands pas !

L’association » Les Amis du Carnaval de Vias « , organisatrice de l’événement, s’investit pleinement pour faire vivre et perdurer les traditions locales. lesamisducarnavalvias@gmail.com Sociétés de production respectives – Service Communication – Vias Méditerranée

Vias

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Vias Autres Lieu Vias Adresse Place du 14 Juillet Vias Hérault Ville Vias lieuville Vias Departement Hérault

Vias Vias Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vias/

CARNAVAL DE VIAS Vias 2023-03-02 was last modified: by CARNAVAL DE VIAS Vias Vias 2 mars 2023 Hérault Place du 14 Juillet Vias Hérault Vias

Vias Hérault