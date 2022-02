Carnaval de Val-au-Perche Val-au-Perche Val-au-Perche Catégories d’évènement: Orne

Val-au-Perche

Carnaval de Val-au-Perche Val-au-Perche, 12 mars 2022, Val-au-Perche. Carnaval de Val-au-Perche Val-au-Perche

2022-03-12 14:30:00 – 2022-03-12

Val-au-Perche Orne Val-au-Perche Carnaval de Val-au-Perche Défilé fantastique avec des super-héros et des animaux accompagnés de mascottes et d’un groupe de percussionnistes. Rendez vous à 14h30 place des Teilleuls (Le Theil) pour la mise en place du défilé pour un départ à 15h. Vente de crêpes et de boissons. Spectacle de feu humoristique, jongleurs, cracheurs de feu et embrasement de M. Carnaval Carnaval de Val-au-Perche Défilé fantastique avec des super-héros et des animaux accompagnés de mascottes et d’un groupe de percussionnistes. Rendez vous à 14h30 place des Teilleuls (Le Theil) pour la mise en place du défilé pour un départ à 15h… https://valauperche.fr/ Carnaval de Val-au-Perche Défilé fantastique avec des super-héros et des animaux accompagnés de mascottes et d’un groupe de percussionnistes. Rendez vous à 14h30 place des Teilleuls (Le Theil) pour la mise en place du défilé pour un départ à 15h. Vente de crêpes et de boissons. Spectacle de feu humoristique, jongleurs, cracheurs de feu et embrasement de M. Carnaval Val-au-Perche

dernière mise à jour : 2022-02-25 par CdC des Collines du Perche Normand

Détails Catégories d’évènement: Orne, Val-au-Perche Autres Lieu Val-au-Perche Adresse Ville Val-au-Perche lieuville Val-au-Perche Departement Orne

Val-au-Perche Val-au-Perche Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-au-perche/

Carnaval de Val-au-Perche Val-au-Perche 2022-03-12 was last modified: by Carnaval de Val-au-Perche Val-au-Perche Val-au-Perche 12 mars 2022 Orne Val-au-Perche

Val-au-Perche Orne