Carnaval de Tonneins Tonneins, 25 mars 2022

2022-03-25 – 2022-03-25

EUR Incontournable à Tonneins, le Carnaval de la Ville est une fierté collective depuis… 20 ans !

L’attente est toujours aussi grande pour cet évènement fédérateur et festif !

On ne change pas la formule gagnante : le défilé scolaire ouvrira les festivités suivi de la déambulation nocturne. Les enfants sont les acteurs principaux de ce grand évènement. Après les interventions musicales (chant, percus) en temps scolaires, ils prennent le contrôle des

rues ! À la tombée de la nuit, les compagnies de rue professionnelles et nos associations assurent le spectacle nocturne. La thématique de cette édition, « Végétal» …

Venez tous déguisés !

Programme en cours d’élaboration.

