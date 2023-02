Carnaval de Strasbourg, 26 mars 2023, Strasbourg Office de tourisme de Strasbourg et sa région Strasbourg.

Carnaval de Strasbourg

Strasbourg Bas-Rhin

2023-03-26 – 2023-03-26

Strasbourg

Bas-Rhin

Strasbourg

Le Carnaval de Strasbourg attire chaque année des milliers de personnes autour de sa grande cavalcade au centre-ville. Derrière leurs chars insolites, fanfares, majorettes, lanceurs de drapeaux, danseurs et créatures malicieuses parcourent les rues de Strasbourg revêtus des costumes les plus chatoyants, plus le plus grand plaisir des petits et des grands.

Strasbourg

