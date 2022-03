Carnaval de Strasbourg Strasbourg Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg Bas-Rhin En 2022, le Carnaval de Strasbourg investit la place du Marché au Neudorf et propose un après-midi d’animations dédiées aux familles. Le Carnaval de Strasbourg attire chaque année plusieurs dizaines de milliers de personnes autour de sa grande cavalcade du centre-ville. Fanfares, majorettes, lanceurs de drapeaux, comédiens, danseurs et chars parcourent les rues de Strasbourg en musique, pour le plus grand plaisir des petits et des grands. +33 3 68 98 50 00 En 2022, le Carnaval de Strasbourg investit la place du Marché au Neudorf et propose un après-midi d’animations dédiées aux familles. Strasbourg

