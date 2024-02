Carnaval de Souillac Souillac, samedi 23 mars 2024.

Carnaval de Souillac Souillac Lot

Le CARNAVAL souillagais défilera le samedi 23 mars. RDV à 14h à l’école primaire.

Défilé avec chars, petits et grands sont invités à se déguiser et faire la fête !

Goûter offert par la mairie sous la Halle. En collaboration avec le centre de loisirs « Les Cigales » et la Résidence Autonomie de Souillac.

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-23

Rdv devant l’école primaire

Souillac 46200 Lot Occitanie

