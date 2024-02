Carnaval de Sergines 2024 Sergines Sergines, samedi 16 mars 2024.

Carnaval de Sergines 2024 Sergines Sergines Yonne

LE CARNAVAL FAIT SES JEUX OLYMPIQUES

Le thème

La ville de Paris organise les jeux olympiques en 2024. Quelle belle occasion pour notre carnaval de revêtir les couleurs de la France et de tous les autres pays participants et célébrer les Jeux Olympiques.

Au programme:

Soirée dansante le samedi 16 mars 2024

Pour débuter le week-end des festivités, l’association organise une soirée dansante au foyer rural animé par l’orchestre Mosaïque.

La soirée aura lieu au foyer rural au centre du village, derrière la mairie. Possibilité de garer les voitures sur la place de la mairie et dans les rues avoisinantes. Cette soirée est accessible aux personnes à mobilité réduite et un vigile sera présent pour garantir votre sécurité.

L’ambiance et la fête que nous connaissons chaque année seront au rendez-vous. Lors de cette soirée, vous aurez le privilège de découvrir en avant-première la reine et ses demoiselles d’honneur suivies des carnavaliers qui vous présenteront durant un rapide défilé leur costume du lendemain…

La Grande Parade le dimanche 17 mars 2024

La journée commencera dès 11h avec la présentation des 10 chars et des attelages dans le centre bourg du village. Par mesure de sécurité, le centre bourg sera fermé à la circulation, et des vigiles seront aux différentes entrées.

Tout au long de la journée nous vous proposerons à la vente des nougats, des bombes de serpentin et surtout des confettis pour faire de belles batailles.

Dans l’après-midi les 10 chars seront accompagnés de 250 figurants, des attelages d’animaux , des batucadas, 200 musiciens et divers bandas.

Diverses animations seront également présentes sur la place de la mairie, la programmation sera donné ultérieurement.

A la nuit tombée, notre Majesté Carnaval sera brulée lors du brandon.

Entrée est de 8€ (gratuit pour les de 14 ans)

Restauration

Le dimanche midi du carnaval plusieurs possibilités s’offrent à vous pour vous restaurer.

Plusieurs stands de snacks et buvettes sont présents sur la place centrale de la mairie et sur la place du Cheval Blanc . Vous y trouverez sandwichs, frites, hamburgers, crêpes et gaufres, beignets, boissons chaudes et froides etc.

De plus, la traditionnelle choucroute sera servie le Dimanche à partir de 12h au foyer rural de Sergines. Le prix est de 18€. Réservation conseillé au 06.11.18.16.36 auprès de Mme Isabelle BLIN. Règlement à effectuer à la réservation à l’ordre de l’Association Jeunesse de Sergines. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-17

Sergines Rue de la Mairie

Sergines 89140 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

