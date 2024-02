Carnaval de Sauveterre-de-Guyenne Place de la République Sauveterre-de-Guyenne, samedi 9 mars 2024.

Ressortez vos plus beaux déguisements et venez parader dans les rues de Sauveterre-de-Guyenne à l’occasion du carnaval 2024 ! Le défilé, au départ de la Place de la République, se déroulera au sein de la bastide et sera ponctué de jeux et du jugement de M. Carnaval. A 18 h 30, un apéritif sera offert par la FCPE (salle Simone Veil) et la journée de festivités se clôturera par un banquet gaulois convivial. Au menu jambon braisé/pommes de terre et tarte aux pommes (entre autres). Inscriptions au repas avant le 1er mars, participation libre au reste des activités. EUR.

Place de la République Bourg

Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine

