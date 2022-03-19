Carnaval de Sarlat Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda
Carnaval de Sarlat Sarlat-la-Canéda, 19 mars 2022, Sarlat-la-Canéda.
Carnaval de Sarlat Sarlat-la-Canéda
2022-03-19 – 2022-03-19
Sarlat-la-Canéda Dordogne Sarlat-la-Canéda
Rendez-vous à 16h Place de la Liberté.
17h Défilé,
19h Concert gratuit au Colombier.
Rendez-vous à 16h Place de la Liberté.
17h Défilé,
19h Concert gratuit au Colombier.
+33 5 53 59 07 32
Rendez-vous à 16h Place de la Liberté.
17h Défilé,
19h Concert gratuit au Colombier.
OT sarlat
Sarlat-la-Canéda
dernière mise à jour : 2022-01-24 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir