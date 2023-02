Carnaval de Salleboeuf, 4 mars 2023, Sallebœuf .

Carnaval de Salleboeuf

Bourg Sallebœuf Gironde

2023-03-04 14:00:00 – 2023-03-04 17:00:00

Sallebœuf

Gironde

EUR Petits et grands, parés de vos plus beaux déguisements, rendez-vous au square Alban Techoueyres pour débuter le défilé dans les rues de Salleboeuf. Un concours d’œuvres d’art sur le thème de l’espace est organisé en parallèle : tout médium, tout support, format A4. La remise des prix se tiendra après le défilé. Les productions artistiques des enfants sont à déposer à l’école à l’attention de l’APEES et celles des adultes sont à déposer à la mairie avant le 25 février. L’évènement sera reporté en cas de mauvais temps.

+33 5 56 21 21 33

Mairie de Salleboeuf

Sallebœuf

