Carnaval de Saint-pryvé Halle du Ponceau Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, samedi 16 mars 2024.

Samedi 16 mars, 15h00 Halle du Ponceau Entrée libre

La 5ème édition du Carnaval revient à Saint-Pryvé Saint-Mesmin le samedi 16 mars 2024 à 15h !

Le départ sera donné sous la Halle du Ponceau pour un parcours qui traversera la route de Saint-Mesmin, la rue Arthur Michel, la place Clovis, la rue des Bleuets, la rue de Bel-Air, la Maison de Retraite, la rue de la Salle des Fêtes pour se ressembler à la salle des fêtes.

Baticlac sera à l’animation musicale pendant toute la période du défilé.

La chorale de l’association Arpeggio chantera 2 titres a cappella avec les résidents de l’EHPAD Emera.

À l’arrivée à la salle des fêtes, l’Union Musicale accueillera en musique les participants et un spectacle de magie terminera cet après-midi.

Les enfants déguisés et accompagnés d’un adulte pourront bénéficier d’un goûter.

On compte sur vous et vos plus beaux déguisements (oui, même les adultes) pour cet après-midi festif, sous les confettis !

Merci à la Maison des Associations, à la Réserve Communale et aux

associations pryvataines pour l’organisation de cette manifestation

sur notre commune.

Halle du Ponceau rue du ponceau 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire

