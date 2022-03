Carnaval de Saint-Médard-d’Eyrans Saint-Médard-d’Eyrans Saint-Médard-d'Eyrans Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Médard-d’Eyrans Gironde Saint-Médard-d’Eyrans Carnaval “Voilà le printemps”

Dès 14h30 la municipalité vous donne RDV place Mogege

Départ du défilé en musique

Arrivée place de la Loi 1901

Goûter

Lâcher de ballons

Spectacle de bulles

Atelier jardinage

Arbre à souhaits et Monsieur printemps Dès 20h le Comité des fêtes vous invite

SOIRÉE BAL COSTUMÉ

Salle des fêtes

Entrée gratuite si costumé

Ouvert à tous

Musique – crêpes – buvette Carnaval “Voilà le printemps”

Place de la Loi 1901 et place Mogege Place Mogege Saint-Médard-d’Eyrans

