Carnaval de Saint Maurice Pellevoisin ferme Marcel Dhénin Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Carnaval de Saint Maurice Pellevoisin ferme Marcel Dhénin, 30 avril 2022, Lille. Carnaval de Saint Maurice Pellevoisin

ferme Marcel Dhénin, le samedi 30 avril à 14:30

L’association “Paroles d’Habitants” vous propose de participer au **carnaval de Saint Maurice Pellevoisin avec comme thème “ma jungle rêvée”.** Il aura lieu le 30 avril 2022. Le départ se fera à 15h au parc des Dondaines, et finira dans le parc Barberousse avec un spectacle et un goûter.

gratuit

défilé ferme Marcel Dhénin 14 rue Eugene Jacquet Lille Lille Fives Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T14:30:00 2022-04-30T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu ferme Marcel Dhénin Adresse 14 rue Eugene Jacquet Lille Ville Lille lieuville ferme Marcel Dhénin Lille Departement Nord

ferme Marcel Dhénin Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Carnaval de Saint Maurice Pellevoisin ferme Marcel Dhénin 2022-04-30 was last modified: by Carnaval de Saint Maurice Pellevoisin ferme Marcel Dhénin ferme Marcel Dhénin 30 avril 2022 ferme Marcel Dhénin Lille lille

Lille Nord