Carnaval de Saint-Loubès Saint-Loubès, samedi 9 mars 2024.

A l’occasion de Carnaval de Saint-Loubès, déguisez vous sur le thème des Jeux Olympiques et participez à une après-midi des plus festives : stands de maquillage, défilé, spectacles, manèges et apéritif municipal. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 13:30:00

fin : 2024-03-09

36 Chemin de Nice

Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine mairie@saint-loubes.fr

