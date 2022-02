Carnaval de Roubaix 2022 divers lieux à Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

divers lieux à Roubaix, le dimanche 27 mars à 14:30

Le Carnaval de Roubaix vous invite à 14h30 au Parc des Sports. Il passera ensuite pour la rue de Lannoy pour rejoindre la Grand’Place. L’arrivée est prévue sur la Grand’Place à 16h30 avec des animations, jeux gonflables…

Gratuit

Venez vivre un carnaval Haut en couleur.

2022-03-27T14:30:00 2022-03-27T16:30:00

