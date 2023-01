Carnaval de Rio Rountzenheim-Auenheim Rountzenheim-Auenheim Rountzenheim-Auenheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Rountzenheim-Auenheim

Carnaval de Rio Rountzenheim-Auenheim, 5 mars 2023, Rountzenheim-Auenheim. 3 rue du Chemin de Fer

2023-03-05 15:00:00 – 2023-03-05 18:00:00

Bas-Rhin Rountzenheim-Auenheim EUR Venez fêter carnaval comme si vous étiez à Rio: spectacle de danse avec la compagnie K-danse, atelier zumba, atelier bricolage, concours de déguisement, danses et jeux vous attendent ! Venez déguisés et faire la fête avec nous ! Pour petits et grands . Rountzenheim-Auenheim

