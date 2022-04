Carnaval de Ramonville Salle des Fêtes Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

Carnaval de Ramonville Salle des Fêtes, 16 avril 2022, Ramonville-Saint-Agne. Carnaval de Ramonville

Salle des Fêtes, le samedi 16 avril à 15:00

LE 16 AVRIL CARNAVAL 2022 ————————- à la salle des fêtes de Ramonville et port technique : thème recyclage. Avec l’inclusion des écoles ainsi que l’association LAB de Ramonville et la participation de SICOVAL. _Spectacles, danses, concours, différents ateliers et animations diverses viendront égailler cette journée, suivie d’une soirée dansante jusqu’à minuit._ De 15h à minuit venez nombreux ! Le site internet du comité des fêtes : ramonvilleenfete.fr

Entrée gratuite

Le carnaval revient ! Salle des Fêtes Place du Canal 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T15:00:00 2022-04-16T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Salle des Fêtes Adresse Place du Canal 31520 Ramonville Ville Ramonville-Saint-Agne lieuville Salle des Fêtes Ramonville-Saint-Agne Departement Haute-Garonne

Salle des Fêtes Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ramonville-saint-agne/

Carnaval de Ramonville Salle des Fêtes 2022-04-16 was last modified: by Carnaval de Ramonville Salle des Fêtes Salle des Fêtes 16 avril 2022 RAMONVILLE-SAINT-AGNE Salle des Fêtes Ramonville-Saint-Agne

Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne