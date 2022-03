Carnaval de quartiers Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Carnaval de quartiers Martigues, 14 mars 2022, Martigues. Carnaval de quartiers L’ensemble des quartiers de la ville Divers lieux, voir programme Martigues

2022-03-14 16:20:00 – 2022-03-14 L’ensemble des quartiers de la ville Divers lieux, voir programme

Martigues Bouches-du-Rhône 14 mars à 16h45 : Croix-Sainte, place centrale.

15 mars à 16h20 : Canto-Perdrix, des écoles vers le plateau d’évolution.

17 mars à 16h20 : Notre-Dame-des-Marins, des écoles vers la place Ecochard.

18 mars à 16h20 : Lavéra, des écoles vers le parc Arc-en-ciel.

19 mars à 11h : La couronne-Carro, espace pelouse de la plage du Verdon.

19 mars à 14h30 : St-Pierre / St-Julien, boulodrome de la Maison de quartier.

22 mars à 16h20 : Boudème-Jonquières, de l’école Aupècle vers le cinéma La Cascade.

22 mars à 16h20 : Mas de Pouane, jardin du foyer Moulet.

23 mars à 14h : Ferrières, place Jean Jaurès.

25 mars à 16h20 : Paradis Saint-Roch, de l’école Toulmond vers le Cratère. Les carnavals de quartiers se dérouleront sur l’ensemble du territoire de Martigues.

