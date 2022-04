CARNAVAL DE PRINTEMPS Pornic Pornic Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Parcours du Carnaval : Départ du défilé du rond-point de la Birochère en empruntant les rues du centre-ville : Sainte Anne, Tourte, de Verdun, Foch, de la Marine, des Sables, pour finir vers 19h place du Môle.(Sous réserve de modification de circuit). La tradition du Carnaval est ici très ancienne puisqu'on en retrouve des traces jusqu'au milieu du XIXe siècle.Le comité actuel a vu le jour en 1902. Depuis chaque section choisit son thème de char et, à partir d'octobre s'attelle à la construction pour le défilé du printemps suivant. Des comités de localités voisines préparent leurs chars, pour se joindre à la grande représentation. Le Carnaval de printemps attire chaque année entre 25 et 30 000 personnes. Le plus grand rassemblement festif de l'année à Pornic avec le grand défilé carnavalesque. yvesvallee@orange.fr +33 2 40 82 31 11

