Carnaval de printemps Salle culturelle Cénevières, samedi 6 avril 2024.

Pour la troisième année consécutive le comité des fêtes renoue avec sa tradition du Carnaval !

Cette année pour rendre cet évènement encore plus convivial nous vous proposons un repas aligot veau à un prix concurrentiel de 15€ (sur réservation uniquement. Pensez à prendre vos couverts).

Déguisement, embrasement de M. Carnaval, restauration et buvette sur place. On attend vos plus beaux costumes et on vous en prête si vous n’en avez pas!

Bonne humeur garantie

Château gonflable pour les enfants si le temps le permet!

Menu:

Soupe à l’oignon

Aligot Veau

Dessert

Café EUR.

Salle culturelle Le bourg

Cénevières 46330 Lot Occitanie melanie.moles@yahoo.fr

