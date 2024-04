Carnaval de printemps au Bugue Salle Eugène Le Roy Le Bugue, vendredi 12 avril 2024.

Carnaval de printemps au Bugue Salle Eugène Le Roy Le Bugue Dordogne

Pour fêter le Carnaval de printemps, déguisez-vous, venez manger, danser et vous amuser avec nous ! Stand maquillage, buvette, hamburger frites. Soirée dansante animée par DJ JB….. Vos plus beaux gâteaux seront vendus au profit de l’asso pour financer leur projets.

Vendredi 12 Avril on vous attend nombreux à la salle Eugène Leroy pour fêter le Carnaval de printempsà partir de 19h!!

De la musique, des hamburgers, des gâteaux, des petites fées, des pirates, des aliens, des princesses, des princes, des Spiderman…. Bref de quoi passer une super soirée !!

Déguisez-vous, venez manger, danser et vous amuser avec nous ! Stand maquillage, buvette, hamburger frites. Soirée dansante animée par DJ JB.

N’hésitez pas à nous apporter vos plus beaux gâteaux , meilleures quiches et autres mets délicieux que nous vendrons au profit de l’asso pour aider nos écoles à financer leurs projets, matériels, et/ou sorties pédagogiques !! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 19:00:00

fin : 2024-04-12

Salle Eugène Le Roy Allée Paul-Jean Souriau

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

